Coronavirus : un dépistage massif pour les soignants du Grand Est

Ils étaient malades du coronavirus et sont désormais guéris. Deux cents membres du personnel soignant du centre hospitalier de Strasbourg participent à une étude. Réalisée par l'Institut Pasteur, son objectif est de rechercher la présence d'anticorps dans leur organisme et permettre de valider une technique de détection fiable sur un panel représentatif. D'ici quelques jours, 1 500 autres soignants infectés ou non seront également prélevés.