Coronavirus : un habitant sur quatre touché à Crépy-en-Valois selon une étude

Une étude épidémiologique a été menée dans un lycée à Crépy-en-Valois dans l’Oise, le premier foyer de l’épidémie en France. Elle révèle que seulement un habitant sur quatre a été infecté par le coronavirus. Cette étude de l’institut Pasteur soulève un paradoxe. Le confinement a montré son efficacité pour limiter la propagation de l’épidémie à 26 % des habitants. Mais, on est loin des 60 % à 70 % nécessaires pour atteindre l’immunité collective. Quant au développement du virus au sein du lycée, 41 % des personnes fréquentant l’établissement ont été infectées. La contagion au sein des familles est en revanche plus limitée. Onze pour cent des proches des élèves ont été touchés par le virus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.