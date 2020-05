Coronavirus : un hommage aux soignants le 14 juillet

Un hommage officiel sera rendu aux soignants et à ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le coronavirus lors des festivités du 14 juillet. La cérémonie va s'accompagner d'une promotion unique de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, ainsi que la médaille de l'engagement, créée en 1885. Une centaine de députés souhaiteraient également permettre aux salariés du public comme du privé de faire des dons de congé aux soignants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.