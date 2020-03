Coronavirus : un ministre contaminé, une autre testée… le gouvernement en première ligne ?

Comme tous les virus, le Covid-19 ne connaît pas de barrière. Toute personne, où qu'elle soit, peut être contaminée. Par précaution, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, est en télétravail. Le gouvernement est aussi privé du ministre de la Culture Franck Riester, confiné chez lui. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a décidé de faire un test de dépistage. Élysée, gouvernement et Assemblée nationale ont été désinfectés ce mardi après sept cas détectés, dont cinq députés.