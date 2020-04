Coronavirus : un pasteur pentecôtiste défie les autorités américaines

La Louisiane est un État américain très religieux, mais toutes ses églises ont été fermées pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le rassemblement de plus de dix personnes y est interdit. L'évangéliste Tony Spell continue pourtant d'organiser des cultes religieux. De nombreux fidèles pentecôtistes viennent à son église de Baton Rouge pour assister à l'office. Les mesures sanitaires ne sont pas respectées pendant la cérémonie. Il est impossible de savoir le nombre d'églises encore ouvertes au pays. Mais au niveau national, 17% des fidèles assurent qu'ils seront toujours au service religieux en personne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.