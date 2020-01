Coronavirus : un sixième cas annoncé dans l'Hexagone

Il s'agit d'un médecin libéral parisien qui a reçu en consultation une ressortissante chinoise. On ignore le motif de ladite consultation, mais une fois rentrée chez elle en Asie, cette femme est tombée malade. Notre pays en a été très vite alerté et le médecin également. Entre-temps, il avait déclaré des symptômes et commencé à se protéger. Ce jeudi, il est pris en charge et soigné dans un des hôpitaux parisiens où son état de santé ne susciterait pas d'inquiétude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.