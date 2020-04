Coronavirus : une attestation désormais obligatoire pour rentrer en France

À compter de ce mercredi, il faudra présenter une attestation pour rentrer dans notre pays. Cette disposition vaut aussi pour tous ceux qui viennent des départements d'Outre-mer. Comment cette mesure s'applique-t-elle concrètement aux frontières et dans les aéroports ? Avons-nous rétabli une forme de frontière 25 ans après la création de l'espace Schengen ? Illustration entre la France et l'Allemagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.