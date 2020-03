Coronavirus : une infirmière libérale nous raconte son quotidien

Près de 120 000 infirmiers libéraux sont tous les jours au chevet des patients confinés. Parmi eux Myriam Rousset, infirmière libérale entre l'Allier et le Cher. Son mari est chef d'entreprise. Comment font-ils pour s'occuper de leurs trois enfants tout en continuant de travailler ? À quoi ressemblent leurs vies quotidiennes ? Témoignage.