Coronavirus : une journée avec un pharmacien dans les Yvelines

Depuis 48 heures, les pharmacies sont prises d'assaut. Les clients s'y rendent pour acheter par exemple des boîtes de paracétamol, et avant que la limitation de leur vente n'entre en vigueur mercredi. Pour se protéger d'une éventuelle contamination au coronavirus, les pharmaciens prennent des mesures de précautions à l'intérieur comme à l'extérieur des officines. Lavage régulier des mains, paiement sans contact, distance de sécurité...