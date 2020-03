Coronavirus : une maire en première ligne

Les maires sont au fil des ans les élus préférés des Français, les plus proches de leurs préoccupations quotidiennes. Ils sont souvent leurs premiers interlocuteurs en cas de problème. Nous avons rencontré Charlotte Goujon, maire PS de Petit-Quevilly près de Rouen. En cette période de crise sanitaire, sa priorité est de faire respecter le confinement. Elle s'assure également de la continuité des services publics dans sa commune.