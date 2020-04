Coronavirus : une rentrée des classes très encadrée au Danemark

Après une fermeture de plus de quatre semaines, les crèches et les écoles primaires ont rouvert leurs portes ce mercredi 15 avril au Danemark. Contrairement aux habitudes, les parents n'ont plus l'autorisation d'accompagner leurs enfants jusque dans les classes. Partout dans les établissements qui ont rouvert, les mêmes règles sont appliquées : des classes réorganisées avec deux mètres entre chaque table, des emplois du temps aménagés, 24 élèves répartis entre le matin et l'après-midi avec le même professeur toute la journée. Personne ne porte de masque, mais il a été demandé aux enseignants d'insister en permanence sur le lavage des mains. Avec 309 morts pour presque six millions d'habitants, le Danemark est un pays relativement épargné par le virus. Sa population s'était auto-confinée dès le 13 mars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.