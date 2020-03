Coronavirus : va-t-on vers une pénurie de masques de protection ?

Le masque de protection de type FFP2 est la seule arme que les médecins, les infirmiers, les dentistes et les aides aux personnes âgées ont pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pourtant, les stocks qu'ils ont reçus de l'État sont loin d'être suffisants. Pire, les réserves qu'ils se sont constituées arrivent bientôt à épuisement. Alors, où sont passés les masques de protection ? Et surtout, comment expliquer ce risque de pénurie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.