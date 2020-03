Coronavirus : vers une crise financière majeure ?

Ce 12 mars 2020 restera comme un "jeudi noir" sur les bourses mondiales. Toutes les actions se sont effondrées. Cette période difficile pourrait s'éterniser, car les analystes s'attendent à de nouvelles baisses des marchés dans les prochains jours. À Paris, Londres, New York, Francfort, Milan, Tokyo... Se dirige-t-on vers une crise financière après la crise sanitaire ? Quelles sont les conséquences pour les entreprises, les salariés et les épargnants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.