Coronavirus : vingt malades transférés à bord d'un TGV spécial

C'est une opération inédite et surtout délicate. Vingt patients atteints de la forme sévère du coronavirus ont été transférés de Strasbourg vers Nantes à bord d'un TGV spécialement aménagé pour l'occasion. Cinquante soignants se sont occupés de ces malades gravement atteints durant le trajet. À leur arrivée à destination, ils ont subi des examens médicaux pour s'assurer que le voyage ne les a pas trop affaiblis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.