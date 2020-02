Coronavirus : vive émotion et inquiétude dans l'Oise

Première victime française du coronavirus, Dominique Varoteaux, professeur de technologies en 6ème et 4ème, était aimé de tous à Crépy-en-Valois. Mais sa disparition sème le trouble dans les esprits. À Vaumoise, lieu de résidence de cet homme de 61 ans, le maire a déjà pris des mesures en faisant distribuer à ses administrés les recommandations de l'Agence régionale de la santé.