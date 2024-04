Corps d’Émile retrouvé : les recherches se poursuivent

La route qui mène au petit hameau du Haut-Vernet est toujours bloquée. Elle l'a été toute la journée, par les gendarmes qui ont essayé de rechercher, autour de la zone où ont été retrouvés les ossements du petit Émile, des indices pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé après sa disparition le 8 juillet dernier. Une trentaine de gendarmes, des pilotes de drone, des unités cynophiles, sont déployés sur les lieux. Ils vont être rejoints par la brigade criminelle de la gendarmerie qui a analysé les ossements. L'objectif est d'apporter le plus rapidement possible la vérité à la famille et aux habitants du Haut-Vernet. TF1 | Duplex M. Perrot