Ossements d’Émile retrouvés : une découverte qui fait basculer l’enquête ?

En juillet 2023, quelques heures après sa disparition, 70 gendarmes, des centaines de bénévoles, deux hélicoptères, des chiens, tous avaient tenté de retrouver le petit Émile, en vain. Plus de 100 hectares ont été passés au peigne fin. C’est pourtant dans une zone déjà fouillée que son corps a été retrouvé. Le petit garçon est-il décédé à l'endroit même où son corps a été découvert ? Des analyses sont en cours. À l’Institut criminel de la gendarmerie, les scientifiques travaillent sans relâche, nuit et jour, pour connaître les circonstances exactes de sa mort. Est-ce un crime ou un accident ? Aucune piste n’est écartée. Les enquêteurs vont inspecter minutieusement le lieu de la découverte. Y a-t-il des traces d’accident ou des indices pour mener à un suspect ? Le jeudi 28 mars, une mise en situation a eu lieu. Les derniers témoins à avoir aperçu Émile continuent d’affirmer que le petit garçon était seul. Ses parents y ont assisté. Ils se sont exprimés une seule fois dans les médias, en novembre 2023. Après neuf mois de recherches et d’angoisses, la découverte relance l’enquête. Pour les gendarmes comme pour les parents d’Émile, c’est l'espoir d'obtenir enfin la vérité. TF1 | Reportage M. Bajac