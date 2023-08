"C'était eux ou nous" : témoignage du Résistant à l'origine de l'exhumation de soldats allemands

Sous la terre de Corrèze, une part de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le chantier d'exhumation, encadré par les autorités françaises et allemandes, se concentre sur un périmètre perdu dans la forêt de Meymac, indiqué sur la carte, à cinq kilomètres du village. Les fouilles vont durer dix jours. Si ce secret a refait surface, c'est grâce à Edmond Réveil, âgé de 98 ans aujourd'hui et ancien agent de liaison dans la Résistance. "Il fallait que ça se sache, ça ne peut pas rester un mystère à force", nous dit-il. Il est à peine majeur lorsqu'il participe à la bataille de Tulle, pour reprendre la ville aux Allemands. Quarante-six soldats de la Wehrmacht et une Française sont capturés, accusés de collaboration. Le jeune maquisard et ses camarades reprennent leur route, et les prisonniers deviennent vite un fardeau. "On ne pouvait pas les garder ici, il y avait encore des Allemands. On a reçu l'ordre de les exécuter. Si les Allemands nous avaient pris, on passait par les armes... C'était eux ou nous", raconte le nonagénaire, qui assure ne pas avoir tiré. Pourtant, il a fait le choix du silence. Jusqu'à ses récentes révélations, il n'en avait jamais parlé, pas même à sa femme et à son fils.