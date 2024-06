Corruption à la mairie d’Agde : nouvelles mises en examen

Voyante ou manipulatrice ? La quadragénaire est accusée d’avoir abusé plusieurs victimes. Marqué par la mort de sa mère, Kévin, victime, prend alors rendez-vous avec la voyante. Il reçoit, quelques jours plus tard, un coup de fil mystérieux. Une voix caverneuse qui dit être l’archange Michael. Aujourd’hui, il est convaincu que c’était la voyante qui était au bout du fil. Selon le procureur, la voyante possède des talents de ventriloque. Présumée innocente et toujours en détention provisoire, elle aurait usé de son don pour obtenir des faveurs de Gilles d'Ettore, le maire de la ville d'Agde. La voyante aurait demandé à l’élu des emplois pour cinq de ses proches. Le maire aurait également financé la véranda de la voyante, ainsi que son mariage dans un château de l’Hérault. On la voit en compagnie de l’élu sur une photo postée par un membre de l’opposition. Gilles d'Ettore, toujours en détention provisoire, nie et se dit victime depuis son arrestation. La voyante aurait également convaincu un promoteur immobilier de lui payer des billets d’avion. Dans cette affaire tentaculaire, une dizaine de personnes est mise en examen. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Cazabonne