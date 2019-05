Corse : la bataille des paillotes

Des plages remarquables et naturelles, avec moins de transats cette saison en Corse, c'est une réalité. Son littoral est l'un des plus beaux en Méditerranée et est en principe protégé. Sur l'ensemble de l'île, 84 établissements n'ont pas reçu leur autorisation d'occupation temporaire du domaine maritime (AOT), contrairement à d'autres. Une situation qui peut créer des animosités entre les plagistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.