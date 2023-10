Corse : des trésors de guerre sous la mer

Des épaves de la Seconde Guerre mondiale, la Corse en compte des centaines. Certaines sont encore inexplorées. Chasseur, bombardier, des enquêtes ont été menées sur chaque appareil abîmé en mer. La Corse a compté jusqu'à 17 bases de l'US Air Force. Quatre-vingts ans plus tard, Jean-Marie Espervie, directeur du club de plongée de Tropica, et un groupe de plongeur partent sur les traces du bombardier américain du lieutenant Bibi. Le 3 mai 1944, le bombardier décolle de la base de Solenzara à 8h40. L'appareil gît à 20 m de fond. Avant de couler, le B-25 Mitchell a touché l'eau à 180 km/h. Un moteur a été arraché et l'avion a tournoyé. L'équipage a été sauvé par des pêcheurs et une vedette de l'armée anglaise. La mitrailleuse dorsale et des munitions sont toujours au fond de l'eau. En 1943, la Corse est libérée. À partir de 1944, elle va devenir une base stratégique pour les Alliés. Sur des archives américaines, rarement diffusées, on voit comment l'armée US construit des pistes pour son aviation. Les aéroports actuels de Bastia, Calvi ou Solenzara, ont été réalisés par les Américains. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin