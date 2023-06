Corse : d'où viennent les fortes chaleurs ?

La température atteint jusqu'à 42°c ce mardi 20 juin après midi en plein soleil. À Ajaccio, le thermomètre s'enflamme. La première vigilance canicule de l'année 2023 a contraint ses ouvriers de la Corsovia, sur les images, a commencé très tôt ce matin. Une distribution d'eau nécessaire, à quatorze heures la chaleur les obligent à terminer leurs journées. Des températures supérieures à 23°c même la nuit, le responsable de cette soudaine vague de chaleur, c'est le sirocco. Qu'est-ce que le sirocco ? Un vent chaud et sec venu du Sahara, qui remonte sur la Corse lorsqu'il est coincé entre une dépression de l'ouest de la Méditerranée et un anticyclone de l'Europe centrale. Pour l'instant, il ne passe que sur la Corse-du-Sud, créant des différences de température impressionnantes, 13°C entre Bastia et Ajaccio. Ses rafales de 50 à 60 kilomètres à l'heure peuvent apporter du sable. Ses rafales de 50 à 60 kilomètres à l'heure peuvent apporter du sable, comme sur les images en mars 2022. Pourquoi fait-il si chaud ? Le sirocco n'est pas le seul responsable, un autre phénomène l'amplifie, c'est l'effet de fœhn. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Roubaud, P. Pelletier