Corse : encore plus belle, vue de la mer

Pour observer de loin les calanques de Piana, il y a une route sinueuse. Mais pour les admirer de près, la seule solution est de prendre la mer. C'est de là, que l'on découvre le mieux la forteresse de granite rouge, haute de 330 mètres. Les grottes cachées, les silhouettes sculptées par l'érosion, Jo le capitaine connaît tous les secrets de Piana. Il ne s'en lasse jamais. Le bateau est, pour de nombreux touristes, le seul moyen de découvrir ces trésors inaccessibles par la terre. À bord d'un navire de croisières, se trouvent une centaine de passagers encore en vacances. En une semaine, ils feront le tour de l'île. Pour six jours de voyage, les vacanciers ont déboursé en moyenne 2 400 euros par personne. Sur le pont, Stéphane s'assure que les vacances soient réussies. À bord, il s'occupe de tout : de la playlist, mais surtout de l'accueil des passagers et des aléas d'un voyage en mer. Il était impossible de débarquer à Bonifacio comme prévu. C'est un imprévu et une chance pour les lèves tôt de la croisière. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, N. Clerc, M. Lezis