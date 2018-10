La Corse frappée par une violente tempête

La Méditerranée est déchaînée et a déjà fait des ravages ce lundi 29 octobre en Corse-du-sud. Le centre-ville d'Ajaccio a été balayé par des vents à 160 km/h. La cellule de crise organise les secours et prend des mesures radicales. L'accalmie annoncée par Météo-France est attendue avec impatience, surtout par les 11 000 foyers privés d'électricité. La Corse reste tout de même en alerte rouge jusqu'à mardi 30 octobre à seize heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.