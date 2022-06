Corse : les piscines secrètes de l’île de beauté

Elles sont cachées dans les montagnes corses. Pour les découvrir, tendons l'oreille et laissons-nous guider par le ruissellement de l'eau. Elles se dévoilent enfin : les piscines naturelles de la forêt d'Aïtone, a Madre, une retenue d'eau en langue corse. "Ici, la nature est authentique. Tout est beau. Là où vous portez votre regard, c'est beau", s'émerveille un touriste. C'est un lieu de contemplation et de baignades, pour les voyageurs, et une source d'inspiration, pour les habitants des villages aux alentours. Musiciens et compositeurs peuvent y rester pendant des heures. Les touristes sont aussi sensibles à cette cathédrale de verdure avec ces immenses pins laricio, une espèce endémique de l'île. Certains ont presque mille ans et culminent à 50 mètres. Ces pins font partie de l'histoire des villages corses. Plus haut encore, à 1 400 mètres d'altitude, nous laissons derrière nous la forêt de pins, pour un environnement plus minéral. Il s'agit d'un autre tableau pour contempler de nouveaux bassins aux eaux translucides. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage C. Abel, B. Hacala