Corse-du-Sud: 120 hectares brûlés à Palneca, des sentiers de randonnée fermés  

Des sentiers de randonnée, dont le fameux GR20 ont donc été fermés partiellement. L'incendie ravage le secteur de Palneca. Selon les pompiers, il est très difficile à maîtriser et il serait parti pour durer. Ce jeudi matin, l'incendie mobilisait 3 Canadair, 2 Tracker et 120 hommes au sol. À la mi-journée le dispositif devrait monter jusqu'à 3 ou 4 Canadair et 3 Tracker.