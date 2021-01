Corse, Tarn, Gard… Les images de la France sous la neige

Des champs saupoudrés d'une neige, particulièrement rare sur ces terres. Dans ce village du Tarn à basse altitude, les quelques centimètres tombés aujourd'hui ont pour le moins surpris les habitants. Dans les plaines du Gard, ces promeneurs en quad s'en sont donné à cœur-joie. Le sud aux couleurs de l'hiver, sur le continent, et jusqu'en Corse. Dans les hauteurs de Bastelica, le thermomètre flirtait encore avec les 10°C la semaine dernière. Ce manteau blanc a sublimé le paysage. Un plaisir pour les yeux, un petit coup de froid aussi. Les Sudistes sont pris de court, mais la présence de la neige autour de la Méditerranée n'a pourtant rien d'étonnant. "On a une position entre de l'air humide qui remonte de Méditerranée et de l'air froid qui descend du nord de la France et qui provoque ces précipitations neigeuses", nous explique Alix Roumagnac, président de Predict Services (société spécialisée dans l'anticipation et la gestion des risques naturels). Le retour du soleil dès demain sur les plaines du sud ne devrait pas laisser de chance à cette pellicule blanche. Une invitée de courte durée.