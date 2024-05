Corse : une usine de dessalement contre le manque d'eau

Les épisodes de sécheresse arrivent de plus en plus tôt. Dans la commune de Tomino, un bassin qui alimente le village est à sec depuis quatre ans. Alors, le maire, François Orlandi, impose des restrictions. Un retraité a pris les devants. Il a fait des réserves d'eau de pluie pour arroser son jardin et économiser l'eau potable. Pour éviter un scénario catastrophe, les élus n'ont pas eu d'autres choix que d'installer une usine de dessalement de l'eau de mer. Un pari gagné malgré une grosse consommation d'énergie, cette usine est capable de produire 500 mètres cubes d'eau potable par jour. L'impact sur l'environnement serait nocif à grande échelle, mais là-bas, les rejets de sel que l'on appelle "la saumure" sont minimes et dilués dans le port. "C'est plutôt agréable de pouvoir dire qu'on va avoir de l'eau en quantité suffisante pour la population. (...) C'est une sécurité absolue", affirme un habitant, une sécurité, surtout pour la saison estivale, car là-bas, la population passe de 800 à plus de 6 000 habitants en été. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier