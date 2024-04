Cosmétiques : le succès des copies des grandes marques

Ils ont la forme, l'odeur, et le rendu de produits de grandes marques. À première vue, la seule différence, c'est le prix. Sur une image, côté droit, le fond de teint, la poudre et le rouge à lèvre nous ont coûté 118 euros. Côté gauche, des produits équivalents, seulement 19. On appelle ces produits des dupes, dérivés du mot "dupliqué" en anglais. En grandes surfaces, ils ont envahi les rayons et connaissent un succès fou. La popularité de ces marques tient aussi aux réseaux sociaux. L'engouement est tellement fort que certaines vidéos dépassent parfois le million de vues. Mais comment font-ils pour être si peu cher ? Pour un dupe, tous les coûts de fabrication sont compressés et pas de coût en recherche et développement. Il faut ensuite ajouter la marge, bien moins élevée, que pour le haut de gamme. Les différences se jouent aussi sur la qualité des matières premières. Des ingrédients simples, les moins chers possibles, c'est le premier secret des petits prix des dupes. Réussir à s'inspirer des grandes marques sans jamais copier leur nom, en est un autre. La folie des dupes ne concerne pas que le maquillage, elle s'étend aussi au parfum. TF1 | Reportage C. de Kervenoaël, J.P. Héquette