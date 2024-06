Cosmétiques : les bons plans des invendus

Depuis quelques mois, Morgane Jeudy, cliente de Greez (plateforme anti-gaspi de cosmétiques), a trouvé un nouveau site sur lequel elle commande tous ses cosmétiques. À moindre coût, car les produits reçus ne sont pas tous en très bon état. Tous ses flacons sont en fait des invendus, qu'elle achète en promotion sur Internet. Derrière le site, une jeune entreprise, située à Chartres (Eure-et-Loir). Elle récupère les produits que les fabricants destinaient à la poubelle. Rien n'est périmé, rien n'est impropre à la consommation, mais les produits vont être jetés à cause de petits défauts. La plateforme a décidé de les racheter pour les revendre aux consommateurs, allant de -30 à -90 %. En moins d'un an, ils ont développé des partenariats avec 150 fabricants. Le but, c'est de lutter contre le gaspillage des cosmétiques. Près de quatre tonnes de crèmes sont jetées chaque jour en France. Pas seulement par les industriels, nous aussi, à la maison, avons tendance à nous débarrasser de nos produits pas encore terminés dès qu'ils dépassent la date limite d'utilisation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, K. Betun, F. Moncelle