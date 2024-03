Costa Blanca : Valence, côté terre

Des parois vertigineuses, une eau turquoise, donnent l'impression d'être en Thaïlande. Pourtant, nous sommes bien en Europe, en Espagne et en plein hiver, à une heure de route des plages de Valence. Une source thermale réchauffe la rivière. Par endroits, l’eau atteint 25 degrés Celsius toute l'année. Un habitué connaît bien les roches, que nous apercevons à l'image. Lui et son ami Marcos Andres Civera, moniteurs d’escalade de Montanejos Adventure, nous invitent à prendre un peu de hauteur. Ces montagnes sont bien connus des amateurs d’escalade. Gravir la paroi calcaire offre un panorama unique, à 20 mètres au-dessus du sol. Au fil de l’eau, nous atteignons le village de Chelva, et ses ruelles bleues et blanches, comme un air de médina marocaine. Les habitants ont peint l'église bleue de Chelva. Il s’agit d’une ancienne mosquée, symbole de l'incroyable histoire du village. Musulmans, Chrétiens et Juifs s’y sont succédé et ont même cohabité. Quittons Chelva, pour découvrir d'autres nuances de bleu. Nous nous trouvons sur la plus longue rivière souterraine navigable d'Europe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito