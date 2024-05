Costa Rica : des Français au chevet des volcans

Il est l'emblème du Costa Rica. Il s'agit du volcan Arenal avec ses 1700 mètres d'altitude et son cône presque parfait. Des touristes ont fait le déplacement de France pour le voir. Aujourd'hui, l'activité du volcan est principalement touristique. De nombreux opérateurs se sont installés autour. C'est le cas d'un parc aménagé avec des passerelles. Il n'y a pas que l'Arenal qui attire. Le volcan Poás se trouve à 200 km de là. Mais la visite se fait dans des conditions de sécurité très strictes : par petits groupes, une cinquantaine de personnes, toutes les vingt minutes avec casque sur la tête, car le volcan est particulièrement actif. Juste à côté, Geoffroy Avrard, vulcanologue français, travaille à la surveillance des volcans du Costa Rica. S'il sensibilise les visiteurs, c'est parce que le Poás entre souvent en éruption. Ce jour-là, c'était un exercice, mais la vidéo en tête de cet article montre les images de la dernière grande éruption de 2017. Aucune victime, mais les traces sont encore là. Alors, aujourd'hui, le volcan est sous haute surveillance. Geoffroy prend des clichés du cratère. Particularité, le Poás a un lac intérieur, une réserve d'eau et de soufre qu'il surveille comme le lait sur le feu. C'est cette eau qui rend le volcan imprévisible et provoque des gaz, mesurés chaque minute. Lorsqu'ils dépassent les seuils d'alerte, les visiteurs sont obligés de quitter les lieux. Si ces évacuations ne durent pas, elles montrent l'instabilité du Poás. Alors, les scientifiques travaillent à recueillir des informations jusque dans les cratères en prélevant du soufre et des cendres par exemple. De retour au laboratoire, tout est analysé : les cendres, mais surtout les pierres qui racontent l'activité du Poás. L'enjeu est d'anticiper au maximum les éruptions pour pouvoir mettre en sécurité le public. Le Costa Rica compte aujourd'hui cinq volcans en activité. TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey