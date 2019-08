Costa Rica : la face cachée du paradis vert

Le Costa Rica est une référence en matière d'écotourisme depuis quinze ans. Les imposants complexes hôteliers sont rares, et un quart du territoire est classé espace naturel protégé. Depuis 40 ans, l'environnement est au cœur des politiques du gouvernement. Grâce à des petites initiatives, la forêt recouvre plus de la moitié du pays, contre 20% en 1970. Mais ce pays a aussi un côté face. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.