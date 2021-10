Côte atlantique : la mystérieuse invasion de poulpes

Pour l'équipage du Frisby, ce chalutier de l'île d'Oléron, la pêche du jour est encore une fois exceptionnelle, presque miraculeuse. 200 à 330 kg de poulpes par coup de chalut, ce pêcheur n'avait jamais pêché autant de céphalopodes en seize ans de métier. Du sud de la Bretagne à la Charente-Maritime, les chiffres sont impressionnants. Au port de la Cotinière, 30 tonnes de poulpes ont été débarquées depuis janvier, c'est dix fois plus qu'en 2020. Certains pêcheurs commencent à s'inquiéter de cette surabondance. Une situation préoccupante, mais économiquement très rentable. À la criée, le poulpe se vend bien, environ 7 € le kilo. Si les consommateurs français n'en raffolent pas, les mareyeurs ont trouvé leur clientèle à l'étranger. En revanche pour les poissonniers, cette invasion n'est pas une bonne nouvelle. Le poulpe se nourrit de crustacés et de coquillages, comme la coquille Saint-Jacques par exemple. Et faute de marchandises, le prix du plateau de fruits de mer pourrait bien s'envoler pour les fêtes de fin d'année. L'animal a des capacités d'adaptation étonnantes. C'est ce que nous allons découvrir à l'aquarium de La Rochelle où les biologistes marins testent l'intelligence du poulpe. Mais pourquoi prolifèrent-ils brutalement cette année ? Les spécialistes n'ont pas encore la réponse. Seule certitude, une baisse importante de la température de la mer pourrait freiner le développement du poulpe de roche, car l'animal craint le froid.