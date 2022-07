Côte Atlantique : le grand écart des températures

Ce mardi, c’est un choc brutal des températures. À Nantes, il faisait au plus chaud 27 degrés. Pour rappel, lundi, le record des températures de la ville a été battu, avec 42 degrés. Une chaleur écrasante pour Lison Chevallier, serveuse au restaurant “L’épicerie de Ginette”. Ce mardi matin, elle a pu souffler. Des averses ont radicalement rafraîchi la ville. Les habitants ne savaient même plus comment s’habiller. L’Ouest a perdu près de 15 degrés en quelques heures. En raison d’un changement radical d’une masse d’air venue de l’ouest, le vent est plus frais. Un vrai soulagement sur la plage de Pornichet. La température de l’eau est passée à 19 degrés. Ces changements de météo exigent de bien écouter son corps pour le docteur Anne Gabard-Allard. D’ici quelques jours, Météo France prévoit un retour des températures aux normales de saison. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec