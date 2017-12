La Côte d'Ivoire recourt aux crédits carbone pour financer les énergies vertes

La zone portuaire d'Abidjan abrite l'un des plus grands sites agro-industriels de l'Afrique de l'Ouest, une raffinerie d'huile. Un complexe très gourmand en électricité. Il y a encore six ans, plus de quarante-cinq mille tonnes de dioxyde de carbone étaient rejetées dans l'atmosphère chaque année. Mais les ingénieurs ont trouvé une énergie verte qui permet à l'usine de fonctionner de manière propre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.