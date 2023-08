Refuge de Lady Di, un yacht de luxe coule au large de Nice

C'était un yacht de luxe, un bateau de 19 mètres de long et pas n'importe lequel. Lady Diana en personne en avait fait sa deuxième maison. Mais, il y a quelques jours, il fait naufrage au large de Nice et coule. Cet après-midi du 3 août, les gendarmes d'Antibes sont retournés en mer. Leur mission est de détecter la moindre trace de carburant du bateau. Que s'est-il passé ? En route pour la Corse, l'équipage s'aperçoit en pleine mer que la partie avant droite est endommagée. Des litres d'eau entrent à bord. Le bateau a commencé à couler. L'alerte est donnée. Un voilier se déroute et leur porte secours. Les sept naufragés sont sains et saufs à l'arrivée des gendarmes. Selon l'explication du gendarme Maël Blondeau, pilote et enquêteur de la Brigade nautique d'Antibes, la situation a été assez grave. Ils ont mis une heure à arriver sur les lieux. Le salon avait déjà été rempli d'eau. Il était plus qu'urgent que les passagers quittent le navire. Le yacht a coulé en moins d'une heure. Les gendarmes ont juste pu récupérer quelques affaires restées à bord. Construit en 1972, le yacht repose désormais à 2 500 mètres de profondeur. TF1 | Reportage R. Rosso, A. Flieller, A. Lalli