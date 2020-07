Côte d'Azur : les professionnels du tourisme inquiets

L'absence des touristes étrangers se fait déjà sentir dans les boutiques de luxe du centre-ville niçois, mais aussi dans les restaurants de plage de la Promenade des Anglais. Privée de ses cinq liaisons aériennes quotidiennes avec Moscou, de ses trois vols journaliers sur New York et ses trois liaisons hebdomadaires avec la Chine, Nice mise sur la clientèle française et européenne pour sauver sa saison.