Côte d'Azur : plus de 30.000 postes de saisonniers à saisir

C'est un entretien d'embauche express. En quelques minutes, ces candidats doivent dévoiler leurs expériences professionnelles à ces chargés de recrutement de ce grand hôtel marseillais. Les besoins sont importants dans cet établissement qui compte déjà 160 salariés. Au total, 20 postes en CDD et 10 en CDI sont à pourvoir dès que possible. Depuis la pandémie, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration peinent à recruter. Certains métiers souffrent d'une mauvaise image. Alors, les professionnels tentent d'améliorer les conditions de travail. Par exemple : obligation d'un repos consécutif de deux jours ou une augmentation de salaire. Un peu plus loin, sur le vieux port, cet hôtelier est inquiet pour la saison. Il a beaucoup d'offres de travail, pour peu de demandes. Dans son restaurant, par exemple, il lui manque six serveurs, mais aussi des postes moins connus dans l'hôtellerie tels que les agents techniques. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le tourisme représente un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros, 45 000 postes sont vacants. T F1 | Reportage P. Lefrancois