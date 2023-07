Départs de migrants sous les yeux des touristes sur les plages : "Le sentiment d'être impuissant"

Ce mardi, dans le Pas-de-Calais, plusieurs départs d'embarcations de migrants ont eu lieu en pleine journée sous les yeux de touristes. Le préfet du département a annoncé l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire sur le littoral. Objectif : "s'adapter" au "mode opératoire des passeurs" et au phénomène des "taxi-boats". Si les tentatives de traversées de migrants sur les plages du Pas-de-Calais ne sont pas nouvelles, le "mode opératoire", lui, l'est. "En plein jour, en plein centre-ville, dans des endroits à fréquentation touristique, en plein milieu des estivants, c'est fait pour entraver l'action des forces de l'ordre, les empêcher d'intervenir au moment où les migrants parcourent la plage, se jettent à l'eau pour rejoindre les bateaux", détaille dans la vidéo en tête de cet article le préfet du département Jacques Billant. Et de conclure : "Ce n'est pas acceptable". Chez les habitants comme les touristes, ces scènes qui se déroulent désormais sous leurs yeux, suscitent beaucoup de compassion. "Ça me fait beaucoup de douleur, le sentiment qu'on est impuissant", déclare une touriste britannique à Boulogne-sur-Mer, soulignant le contraste : "On vient passer des vacances mais pour eux c'est la tragédie, le drame tous les jours".