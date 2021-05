Côte-d’Or : un maire roué de coups après avoir demandé à un conducteur de quad de ralentir

À première vue, c'est un village paisible de la banlieue dijonnaise. Pourtant, le maire se souviendra longtemps de ce dimanche de Pentecôte quand il demande à un conducteur de quad de ralentir. De retour sur les lieux, Jean-Claude Girard est encore tout ému. Dimanche soir, il est pris à parti et frappé par un groupe de jeunes sous les yeux de son épouse. Un voisin qui tentait de lui porter secours a, lui aussi, été frappé. Dans la commune, les riverains dénoncent la multiplication des rodéos à moto de jeunes originaires des quartiers voisins. Août 2020 en Seine-et-Marne, un maire est frappé devant son domicile. Même scène de violence dans le Nord un an plus tôt. L'association des maires de France dénonce des agressions de plus en plus fréquentes et demande des sanctions exemplaires. À Ouches, aucune interpellation pour le moment. Le procureur de la République indique qu'une enquête est en cours.