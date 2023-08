Cotentin : une oasis de fraîcheur !

Pour Jérôme et Vanessa, il n'est pas question de chercher de l'ombre. Deux autres vacanciers originaires du Gard ont choisi une terrasse justement pour profiter au maximum du soleil. Certains qui passent leurs vacances à Port-Bail-sur-Mer ont même privilégié les pulls aux t-shirts, tout comme à Barneville-Carteret, le thermomètre affiche 24 °C. Mais pour une vacancière Allemande, l'écharpe est indispensable. "Nous sommes allés à la plage et le vent était un peu froid", explique-t-elle. Sur la digue, la fraîcheur attire les promeneurs. Un couple belge vient d'arriver. Pour les vacances, ils voulaient à tout prix fuir la chaleur. Avec une météo aussi clémente, dans les hôtels comme dans les campings, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Cet après-midi, j'ai eu au moins une vingtaine d'appels pour avoir des emplacements. Je suis complet, malheureusement", affirme Géraldine Dessoliers, propriétaire du camping Les Carolins, à Port-Bail-sur-Mer. En plus d'être préservée de la canicule cet été 2023, la Manche attire plus de touristes. La fréquentation a augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby