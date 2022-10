Côtes-d'Armor : bientôt plus d'eau potable ?

Ne vous fiez pas aux apparences. La terre est bien sèche dans les Côtes-d'Armor. Les quelques pluies de ces derniers jours ont juste humidifié la surface. Hubert Jacob, maraîcher de la région, enregistre 30 % de déficit d'eau en septembre. Une situation rarissime qui lui rappelle la sécheresse de 1976. La Bretagne compte très peu de nappes phréatiques. L'approvisionnement se fait essentiellement par les cours d'eau et les barrages. L'un d'eux, le plus grand des Côtes-d'Armor, ne se remplit plus. Pire, il se vide de 300 litres par seconde. Michel Raffray, président du Syndicat départemental d'alimentation en eau potable, est inquiet. Son département n'a plus que 30 jours de réserves en eau potable. Alors, la préfecture maintient l'état de crise sécheresse dans le département. Elle demande aux habitants de réduire leur consommation d'eau de 15 litres par jour. Les habitants, comme Philippe, multiplient les petits gestes pour économiser la précieuse ressource. Ces efforts pourraient éviter un risque très élevé de coupure d'eau dans quelques semaines. Les Bretons attendent donc avec impatience des pluies longues et abondantes. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens, C. Ebrel