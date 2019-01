Couches pour bébé : les autorités sanitaires alertent les fabricants

Le test d’une agence du gouvernement a révélé que les couches jetables pour bébé contiennent plus d'une soixantaine de substances chimiques. Les autorités ont alors donné l'ordre aux fabricants d’agir au plus vite. Ils ont quinze jours pour prendre des engagements précis et concrets afin d’éliminer ces substances pouvant présenter des risques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.