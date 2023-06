Couches, mégots... Les génies du recyclage

Dans la crèche Babilou en région parisienne, la poubelle de couche se remplit très vite. Depuis le matin, les petits ne s'en aperçoivent pas, mais les couches ont bien changé. Composées de matières végétales, elles sont désormais compostables et ont maintenant de la valeur. Plusieurs fois par semaine, la crèche va donc sortir ces nouveaux déchets dans une poubelle dédiée. Elle sera collectée par un employé de l'entreprise solidaire Les Couches Fertiles. Un processus assez simple suit, à quelques kilomètres, pour obtenir du compost qui peut servir d'engrais dans des parterres ou des potagers. En Picardie, quand elle réceptionne sa marchandise, Amélie, ingénieure projets chez Tchaomegot, doit porter un masque. Des milliers de mégots de cigarettes sont déposés sur la table. Avant que le mégot ne devienne intéressant, il faut retirer le tabac, ne garder que le filtre, composter d'acétate de sodium, un isolant souvent utilisé dans la construction. On obtient ainsi après recyclage une mousse isolante pour la BTP ou même le textile. Les cendriers sont placés dans les espaces publics et les entreprises afin de s'approvisionner. Tchaomegot est en pleine croissance. Le recyclage peut faire gagner de l'argent. Dans les Pyrénées-Orientales, la famille Vaills vient d'investir 11 millions d'euros dans sa carrière, non pas pour extraire de nouvelles roches, mais pour recycler du vieux gravats. Ces derniers sont transformés en sable qui sera vendu pour faire du ciment. Des machines géantes trient les gravats afin d'éliminer les plastiques et les morceaux de bois. Le reste est concassé. De nouveaux matériaux de construction apparaissent. Trop souvent enfouis dans des dépôts sauvages, les gravats ont désormais une nouvelle vie. Le sable et les graviers recyclés sont vendus le même prix que les autres. Pari tenu : être plus écologique sans être plus cher. TF1 | Reportage M. Poissonnet, J.P Héquette