Coulée de boue dans l'Aisne : il sauve son voisin

Nettoyer pour essayer d'oublier, moins de 48 heures après le drame, les habitants tentent de reprendre leur quotidien. L'un des voisins était un ami proche du couple emporté par la coulée de boue. Ce soir-là, il a essayé de les sauver. La femme de 57 ans est décédée. Son mari, gravement blessé à la tête, avec de multiples fractures, a été transporté à l'hôpital. C'est difficile pour lui d'accepter le décès de Garine, sa voisine, mais surtout son amie. À la douleur, s'ajoutent, au soir de ce vendredi 3 mai, l'incompréhension et des questions. L'accident aurait-il pu être évité ? La maison se trouvait en contrebas de parcelles agricoles. Le torrent a charrié la boue, aucun obstacle naturel pour l'arrêter. La commune avait déjà connu plusieurs coulées de boue. L'état de catastrophe naturelle avait été décrété il y a quatre ans, mais, pour le maire, Arnaud Svrcek, rien de comparable au drame survenu ce jeudi 2 mai. Au soir de ce vendredi 3 mai, le mari rescapé est toujours à l'hôpital. Il doit passer de nouveaux examens et son pronostic vital n'est plus engagé. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Roiné, F. Monbec