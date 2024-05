Coulée de boue : un drame évitable ?

Denis se souvient encore de la coulée de boue qui a touché son village. C'était il y a six ans et depuis, Philippe Carton, le maire, a réalisé des aménagements. Il a planté 1 500 mètres de haies et des dizaines de fascines, des murées, réalisés exclusivement en bois. "Les haies, ça freine la boue. Ça filtre un peu l'eau et aussi la boue", explique-t-il. Les périodes de sécheresse sont plus importantes. Après un orage, l'eau ne s'infiltre plus dans les sols, mais ruisselle dans les champs. Il faut donc la stocker. Quinze kilomètres plus loin, à Béthonsart, un bassin de rétention d'eau a été créé. Une solution artificielle qui permet au village situé en aval, de ne plus être inondé. La prochaine étape sera la création de barrage, comme dans le village de Paon, en Artois. Les travaux commenceront en fin d'année 2024. En tout, 10 000 mètres cube d'eau pourront être ralenties, l'équivalent de quatre piscines olympiques. Tous ces aménagements ont un coût, le département du Pas-de-Calais a déjà investi plus de six cent mille euros. TF1 | Reportage Z. Ajili, B. Agirbas, E. Binet