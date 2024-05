Coulée de boue : un village sinistré dans l'Aisne

En moins d'un quart d'heure, l'eau a envahi hier le centre du village. Une coulée de boue a dévalé la colline, après une heure de pluies intenses. Dans une école, les tables, les chaises... Tout a été noyé sous un mètre d'eau. Elle s'est infiltrée par la porte d'entrée de la cour de récréation. "Les enfants étaient encore dans la classe quand l'eau est arrivée, c'était très compliqué, ils ont dû sortir par la fenêtre. La maîtresse a été vraiment super car ça a été difficile.", raconte une responsable de l'école. Dans la maison voisine, tout est allé aussi très vite. La propriétaire était à l'intérieur quand une vague chargée de boue a envahi son salon. Elle s'est sentie prise au piège. Le dégât est important pour cette habitante sinistrée. Les meubles, les réfrigérateurs, la télévision... Tout est encore, ce samedi matin, imbibé d'eau et de terre. Le maire, lui, tient à nous montrer l'intérieur de l'église de la commune de Saint-Eugène. Les bancs et les chaises sont enchevêtrés. Près de dix centimètres de boue recouvrent désormais le sol. Et les fondations de l'édifice, qui date du XIIe siècle, sont aujourd'hui fragilisées. TF1 | Reportage L. Romanens, S. Humblot