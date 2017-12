Dans les coulisses des Ballets de Monte Carlo

Nous allons vous emmener dans les coulisses d'un spectacle de danse. La prestigieuse compagnie de Monte Carlo nous a ouvert ses portes. Elle présente ce jeudi 28 décembre la première de "La Mégère Apprivoisée". Nos équipes ont pu suivre au plus près les répétitions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.