Dans les coulisses d'un hypermarché pendant le rush de Noël

Les hypermarchés réalisent leur plus gros chiffre d'affaires annuel au mois de décembre. En caisse, le panier moyen passe de 70 à 80 euros, avant Noël. Nos équipes sont allées dans les coulisses d'un hypermarché pendant le rush des fêtes. A six heures du matin, près d'une centaine des 430 salariés sont déjà au travail. Les camions se succèdent toute la nuit pour livrer la marchandise, avec des quantités bien plus importantes, à l'approche de Noël. À certains rayons, comme la poissonnerie, les effectifs passent de neuf à dix-huit personnes pour répondre à la demande.